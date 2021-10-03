Жителям Порховского района напомнили о правилах пожарной безопасности
Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Порховскому, Дновскому и Дедовичскому районам провели противопожарный рейд в Порховском районе, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.
В ходе рейда распространены памятки о мерах пожарной безопасности и листовки на тему: «Исправная печь», «Внимание, отопительный сезон».
Сотрудники МЧС напомнили гражданам телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, разъяснили обстановку с пожарами на территории Порховского района, а также основные причины пожаров в жилом секторе.
В рамках проводимого мероприятия соблюдались все меры предупреждения распространения COVID-19.
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