Жителям Порховского района напомнили о правилах пожарной безопасности

19:28, 03 октября 2021, ПАИ

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Порховскому, Дновскому и Дедовичскому районам провели противопожарный рейд в Порховском районе, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда распространены памятки о мерах пожарной безопасности и листовки на тему: «Исправная печь», «Внимание, отопительный сезон».

Сотрудники МЧС напомнили гражданам телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, разъяснили обстановку с пожарами на территории Порховского района, а также основные причины пожаров в жилом секторе.

В рамках проводимого мероприятия соблюдались все меры предупреждения распространения COVID-19.