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Общество

В Псковской области появилась игра о географических особенностях региона

Координаторы социального проекта «Псковская фишка» разработали деловую игру «Регион добра», посвящённую географическим особенностям Псковской области. 30 сентября в Порховской центральной районной библиотеке состоялась первая игровая сессия, участие в которой приняли «Волонтёры Победы» Порховского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Цель игры заключается в сборе деревянной карты Псковской области из отдельно взятых районов. Все участники игры совместно собирают карту по особым правилам с использованием набора карт, на которых отмечены муниципалитеты и указано, с какими водными объектами, другими странами, регионами или районами они граничат. В разработке правил и проведении игры принимают участие руководители и активисты молодёжной организации «Вечевой орден».

«Во время реализации ряда проектов мы столкнулись с проблемой того, что школьники могут указать на карте район, в котором они живут, и назвать несколько граничащих с ним муниципалитетов, но не представляют, как в целом выглядит область. Миссия игры «Регион добра» – показать, что изучение географии родного края может быть интересным. После проведения игровой сессии в Порхове сотрудники библиотеки дали участникам атлас Псковской области, и ребята с интересом стали рассматривать регион на карте», – рассказала руководитель проекта «Псковская фишка» Екатерина Родина.

Игровые сессии с использованием разработанной игры планируется провести в ряде муниципалитетов Псковской области. Проект «Псковская фишка» реализуется на средства гранта Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодежь) при поддержке молодёжной организации «Вечевой орден».

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