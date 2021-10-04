90% жителей Псковской области обеспечат устойчивой мобильной связью до конца 2022 года

13:08, 04 октября 2021, ПАИ

До конца 2022 года 90% жителей Псковской области обеспечат хорошей устойчивой мобильной связью. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, находясь с рабочим визитом в Бежаницком районе 4 октября, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

ПАО «Ростелеком» построит 12 базовых станций сотовой связи до конца 2021 года в малых населенных пунктах в 9 муниципальных районах Псковской области.

Работы по установке вышек мобильной связи будут продолжены и в следующем году, в том числе и при поддержке со стороны Правительства РФ.

«Мы рассчитываем, что до конца следующего года уже 90% жителей области будут обеспечены хорошей устойчивой связью», - отметил глава региона.

Ранее сообщалось, что в деревне Шилово Бежаницкого района открыли станцию подвижной радиотелефонной связи.