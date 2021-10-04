Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

90% жителей Псковской области обеспечат устойчивой мобильной связью до конца 2022 года

Фото: районная газета «Сельская новь»

До конца 2022 года 90% жителей Псковской области обеспечат хорошей устойчивой мобильной связью. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, находясь с рабочим визитом в Бежаницком районе 4 октября, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

ПАО «Ростелеком» построит 12 базовых станций сотовой связи до конца 2021 года в малых населенных пунктах в 9 муниципальных районах Псковской области.

Работы по установке вышек мобильной связи будут продолжены и в следующем году, в том числе и при поддержке со стороны Правительства РФ.

«Мы рассчитываем, что до конца следующего года уже 90% жителей области будут обеспечены хорошей устойчивой связью», - отметил глава региона.

Ранее сообщалось, что в деревне Шилово Бежаницкого района открыли станцию подвижной радиотелефонной связи

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Есть ли у вас домашний питомец?

Проголосовать >>>

04 октября 2021

Дмитрий Барабанов с псковичами принял работы по благоустройству двора на улице Звездной
04 октября 2021

Целина XXI века: все о жизни псковских студенческих отрядов
04 октября 2021

Губернатор осмотрел отремонтированную станцию Сущево в Бежаницком районе
04 октября 2021

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по медицине и физиологии
04 октября 2021

Новость про дистанционку в школах вывела ПАИ в лидеры по индексу цитируемости
04 октября 2021

Псковичам рассказали, как не попасться на уловки телефонных мошенников
04 октября 2021

90% жителей Псковской области обеспечат устойчивой мобильной связью до конца 2022 года
04 октября 2021

Станцию подвижной радиотелефонной связи открыли в бежаницкой деревне

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...