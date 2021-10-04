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Общество

Более 144 тысяч тонн зерна намолочено в Псковской области

На начало октября в Псковской области намолочено 144,3 тысячи тонн зерна (92,4 % к аналогичному периоду 2020 года), сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Урожайность составила 32,9 ц/га. Также аграрии региона намолотили 25,5 тысячи тонн рапса, что больше уровня 2020 года на 25 %, урожайность составила 19,9 ц/га.

Уборка зерновых культур ещё продолжается.

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