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Общество

Историей о спасении аистёнка из Великолукского района поделились волонтёры

Историей о спасении аиста из Великолукского района поделились в реабилитационном центре «Дом белого аиста».

Утром 12 августа волонтёрам поступило сообщение из деревни Сенчиты о том, что после отлёта семьи аистов остался слабый птенец. Он ходил по дороге, потом упал на землю. «Шла кровь из клюва. Мы его забрали в баню. Сегодня утром он встал. Стоит на месте. Налили воды и поставили рыбу вареную. Но он, похоже, не ест и не пьет. Подскажите, что нам с ним делать?» - написали нашедшие птицу люди.

На следующий день местный житель с сыном привезли аиста в реабилитационный центр. «Не часто нам привозят аистов папы с сыновьями, это был первый такой случай за всё время существования аистиного центра. Из Великих Лук до нас ехать часов шесть на автомобиле. Люди пожалели птичку, при этом не поскупились на затраченное время и деньги», - рассказали волонтёры.

По их словам, аистёнок в Сенчитах был местный, он вырос в старинном гнезде, расположенном на водонапорной башне, где аисты гнездятся уже больше 20 лет. В этом году в гнезде вывелось всего два птенца, один из них улетел с родителями, а второй попал в аистиный центр.

15 сентября аистёнок, спасённый папой с сыном, благополучно покинул Псковскую область в стае аистов, отправившихся на юг, в сопровождении двух взрослых, опытных птиц.

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