Более 1 млн рублей выплатило плюсское предприятие сотрудникам после вмешательства прокуратуры
В Плюсском районе 23 сотрудникам МУП «Сервис» не выплатили более 1 млн рублей зарплаты, сообщили в областной прокуратуре.
В целях восстановления нарушенных прав работников прокуратура внесла в адрес руководителя предприятия представление. В результате руководитель была привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.
Решением арбитражного суда Псковской области МУП «Сервис» признано банкротом.
Благодаря комплексу мер, принятых прокуратурой, а также при содействии администрации Псковской области, выделившей денежные средства для выплаты заработной платы из резервного фонда, задолженность перед работниками МУП «Сервис» полностью погашена.
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