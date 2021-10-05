Более 1 млн рублей выплатило плюсское предприятие сотрудникам после вмешательства прокуратуры

09:19, 05 октября 2021, ПАИ

В Плюсском районе 23 сотрудникам МУП «Сервис» не выплатили более 1 млн рублей зарплаты, сообщили в областной прокуратуре.

В целях восстановления нарушенных прав работников прокуратура внесла в адрес руководителя предприятия представление. В результате руководитель была привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Решением арбитражного суда Псковской области МУП «Сервис» признано банкротом.

Благодаря комплексу мер, принятых прокуратурой, а также при содействии администрации Псковской области, выделившей денежные средства для выплаты заработной платы из резервного фонда, задолженность перед работниками МУП «Сервис» полностью погашена.