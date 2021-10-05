ЕР: Приоритетной для партии в Госдуме VIII созыва станет поддержка школьных учителей

14:32, 05 октября 2021, ПАИ

Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей – приоритетная задача «Единой России» в VIII созыве Госдумы, сообщает сайт ER.ru.

Координатор партийного проекта «Новая школа», депутат Госдумы Алёна Аршинова отметила, что необходимо улучшить условия труда педагогов, уменьшить бюрократическую нагрузку и совершенствовать систему оплаты труда работников сферы образования. В модернизации нуждается также школьная инфраструктура, техническая оснащенность учебного процесса, что позволит повысить статус педагога, подчеркнула она.

Основные аспекты перезагрузки включены в программу «Единой России», с которой партия и выиграла на выборах.

В частности, в числе приоритетов работы партии реализация пятилетней программы капитального ремонта школ, которая будет запущена с 2022 года. Партия внесла в неё системные предложения и составила реестр школ, которые вошли в программу. В результате около 25 млрд рублей будет ежегодно направляться на ремонт порядка семи тысяч российских школ.

Алёна Аршинова также отметила, что за последние пять лет было построено 1 623 школьных объекта на 690 тысяч мест. К начавшемуся учебному году открыто более сотни новых школ. Более того, к 2025 году будет построено ещё 1 300 новых школ на более чем 1 млн мест с суммарным финансированием около 750 млрд рублей.

Кроме того, в народную программу «Единой России» вошла задача по снижению бюрократической нагрузки на учителей – её будут выполнять с помощью цифровизации школьной отчётности.

Также перед партией стоит задача обеспечить непрерывный рост зарплаты педагогов, сделать систему оплаты труда учителей прозрачной, а главное, понятной самим учителям. Для решения вопроса с привлечением учителей в сельскую местность будут продолжать использовать программу «Земский учитель», которая реализуется в стране с 2020 года по предложению президента Владимира Путина.

По словам секретаря Псковского регионального отделения «Единой России», депутата Госдумы Александра Козловского, программа «Земский учитель» успешно реализуется в Псковской области.

«Мы видим, что программа востребована, в сельские школы нашей области приезжают на работу квалифицированные кадры из разных городов. К тому же в этом году депутаты регионального парламента, в частности фракция «Единая Россия», поддержали инициативу главы региона Михаила Ведерникова о ежегодном поощрении лучших педагогов области премией губернатора в размере 150 тысяч рублей. Выплаты из областного бюджета предусмотрены для победителей и призёров областного конкурса «Лучший педагогический работник». Это неплохой стимул для педагогов, для их профессионального развития и, главное, для улучшения качества образования в регионе», – отметил депутат.