В Псковской области выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

15:27, 05 октября 2021, ПАИ

На неделе с 27 сентября по 3 октября в Псковской области зарегистрировано 5760 случаев ОРВИ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

Заболеваемость по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 2,1%, она выше недельного порогового уровня по населению в целом на 43,3%. Превышение эпидпорога зарегистрировано в возрастной группе от 0 до 2-х лет на 25,4%; от 3 до 6 лет – на 1,6 %; от 15 лет и старше – на 84,5%.

В Пскове заболеваемость ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей стала выше на 7,7%, выявлено 3129 случаев. Эпидпорог в городе превышен на 52,7%, в том числе среди детей до двух лет – на 32,7%; в категории от 7 до 14 лет – на 7,6%; от 15 лет и старше – на 115,3%.

За неделю госпитализировали 53 человека.

В связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Псковской области на карантин закрыли три школы.