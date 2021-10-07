В Невельском районе двое иностранцев пытались незаконно пересечь границу

16:30, 05 октября 2021, ПАИ

В Невельском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки пассажирского поезда, который следовал из Белоруссии в Санкт-Петербург, пограничники выявили двух иностранцев. Один из нарушителей неоднократно привлекался к ответственности на территории России, а другой был судим за кражу, за что компетентными органами принято решение о запрете въезда в Россию, о чем молодые люди были уведомлены.

В отношении иностранцев возбудили уголовные дела. Теперь им грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет.