В два раза увеличился штат Псковской инфекционной больницы за год

17:47, 05 октября 2021, ПАИ

За год работы штат Псковской областной инфекционной больницы увеличился в два раза, сообщает газета «Псковская правда».

На данный момент в медучреждении трудятся 660 человек. В течение года штат врачей вырос на 42%, среднего персонала – на 47%, младшего – на 60%.

При этом в больнице все еще есть вакансии: на работу в Пскове требуются детские анестезиологи-реаниматологи, педиатры, врачи и средний медицинский персонал в бактериологическую лабораторию, также необходим фармацевт в аптеку. Зато потребностей в среднем и младшем персонале нет.

Терапевтам, педиатрам и инфекционистам готовы платить 50 тысяч рублей, анестезиологу-реаниматологу – 60 тысяч рублей. «Деятельность требует переработок, что оплачивается. Дополнительно медицинский персонал получает федеральные ковидные выплаты», - отметили в больнице.

Подробнее о том, как прошёл первый год работы Псковской областной инфекционной больницы, смотрите в инфографике.