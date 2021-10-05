6 октября на трассе Р-23 ограничат скорость движения автотранспорта

21:03, 05 октября 2021, ПАИ

В среду, 6 октября, дорожные работы ограничат движение на нескольких трассах в Ленинградской области. Об этом сообщили телеканалу «Санкт-Петербург» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На трассе «Сортавала» движение будет ограничено с 0 по 76 километр, начиная с 00:00 и до 24:00. Скорость движения будет снижена и на трассе Р-23 «Санкт-Петербург – Псков – граница с Белоруссией» в сторону Пскова. Ограничения будут действовать с 8 утра до 5 часов вечера.

Так же с 8:00 специалисты ограничат движение на 12-179 километрах трассы «Кола», 593-674 километрах трассы М-10 «Россия», 105-149 километрах трассы А-120 и 479-532 километрах трассы «Вологда – Тихвин». Новые правила движения будут действовать до 19:00.

Для ликвидации деформации дорожного покрытия, нанесения дорожной разметки и скашивания травы также ограничено движение на 0-30 и 95-124 километрах «Магистральной». Ограничения будут действовать с 08:00 до 20:00 и с 00:00 до 24:00.