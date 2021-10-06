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Общество

День российского страховщика отмечают 6 октября

6 октября российские специалисты, работающие в сфере страхования, отмечают профессиональный праздник — День страховщика, сообщает calend.ru.

6 октября 1921 года начал свою деятельность Госстрах РСФСР. Эта дата и была принята в качестве дня основания страховой деятельности в России.

6 октября Совнаркомом РСФСР был принят декрет «О государственном имущественном страховании», который положил фактическое начало дальнейшему развитию государственного имущественного страхования в России. Во всех сельских и городских местностях предусматривалась организация страхования частных хозяйств от пожаров, падежа скота, градобития посевов, а также аварий на путях водного и сухопутного транспорта.

В составе Народного комиссариата финансов было организовано Главное управление государственного страхования (Госстрах), на местах были созданы городские и сельские страховые органы.

В СССР объективные предпосылки к демонополизации страхового рынка возникли в связи с законом о кооперации, принятым Верховным Советом СССР 26 мая 1988 года, в котором предусматривалась возможность создания кооперативных страховых учреждений.

В этот период начали создаваться первые альтернативные системе Госстраха СССР страховые организации (АСКО, «Прогресс», «Россия» и другие). Этот процесс получил логическое продолжение в связи с утверждением Советом Министров СССР «Положения об акционерных обществах с ограниченной ответственностью».

Позднее, когда образование новых страховых компаний приняло массовый характер, был принят Закон РСФСР «О страховании» (1992).

В феврале 1992 года была образована российская страховая группа «Росгосстрах» (Российская государственная страховая компания), являющаяся правопреемницей Госстраха РСФСР. 1 января 2010 года на базе территориальных подразделений десяти страховых обществ Группы «Росгосстрах» была создана единая федеральная компания ООО «Росгосстрах». По оценкам специалистов, в настоящее время численность страховых агентов оценивается в 60 тысяч человек.

На сегодняшний день страхование является важным сектором как мировой, так и национальной финансовой системы, а в России на этом рынке услуг работает более 400 компаний и фирм, которые имеют филиалы во многих городах страны.

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