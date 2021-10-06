Способ справиться с осенней хандрой назвал Вильфанд

13:13, 06 октября 2021, ПАИ

Способ справиться с осенней хандрой назвал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия».

По его мнению, общение с детьми лучше всего поможет избавиться от плохого настроения. Также он рекомендовал «каждый день приносить цветы домой жене».

Метеоролог констатировал, что погода действительно влияет на состояние и настроение человека. «Осенью мало солнечных дней, и отсутствие солнечного света играет роль. Но в Москве, мне кажется, нет времени хандрить — столько театров, например», — подчеркнул он.