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Учёные нашли самых одарённых собак

Одарённые собаки могут запоминать более сотни слов, выяснили ученые из Будапештского университета. Такая статья опубликована в журнале Royal Society: Open Science, пишет gazeta.ru.

Обычные собаки запоминают несколько команд и пару предметов, а словарь одаренных может быть гораздо больше. В новом исследовании по программе «Собаки с даром к словам» ученые под руководством Шани Дрора выяснили, что такие животные способны осваивать слова со скоростью, близкой к годовалым младенцам.

Подходящих собак исследователи искали через социальные сети. Отбор прошли только шесть, все из них – породы бордер-колли, представители которой считаются самыми умными. Их средний возраст был 3,6 года, а текущий словарь – порядка 26 слов.

Каждому владельцу ученые отправили коробку с шестью новыми игрушками и дали шесть дней для обучения питомцев их названиям. По истечении срока собаки в ответ на команды приносили нужную игрушку как минимум 5 из 6 раз. Потом эксперимент повторили, послав уже 12 игрушек, которые следовало запомнить за тот же срок. Худший результат был 11 из 12.

Для проверки долгосрочной памяти экспериментаторы спрятали игрушки. 5 из 6 собак вспомнили их названия через месяц, а 4 – спустя два месяца.

Авторы исследование уверены, что их работа поможет понять, как животные воспринимают язык и каковы их пределы обучения.

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