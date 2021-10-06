Иммунолог назвал людей, которым не поможет вакцина от коронавируса
Не все привитые от коронавируса смогут гарантированно спастись от заражения, заявил в беседе с «Вечерней Москвой» врач-иммунолог Владислав Болибок.
По его словам, организм граждан с онкологическими заболеваниями и СПИДом может не отреагировать на вакцину. У Болибока есть основания предполагать, что у таких людей организм не сможет выработать антитела к COVID-19, что относит их в группу высокого риска.
Ситуация, как отметил врач, напоминает эпидемию дифтерии, настигшую Россию в 1993 году. Именно в тот год люди, которые страдали серьезными сопутствующими заболеваниями, даже после повторной прививки не могли выработать иммунитет к дифтерии.
Похожая картина сейчас наблюдается с больными раком, организм которых не может выработать антитела к коронавирусной инфекции. По этой причине медик призвал этих граждан следить за своим здоровьем и соблюдать меры безопасности особенно тщательно.
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