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Общество

Заместитель Северо-Западного транспортного прокурора проведет прием граждан в Псковской области

8 октября Псковскую область с рабочим визитом посетит заместитель Северо-Западного транспортного прокурора Елена Ермолинская. Она даст оценку эффективности надзора Псковской транспортной прокуратуры, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской транспортной прокуратуры.

В этот же день с 11:00 до 13:00 часов состоится прием граждан и предпринимателей в Псковской транспортной прокуратуре.

Жители Великих Лук смогут обратиться к заместителю транспортного прокурора в режиме видео-конференц-связи.

Всем желающим предлагается прибыть в указанное время по адресам Псковской транспортной прокуратуры (Псков, улица Яна Фабрициуса, 23) или Великолукской транспортной прокуратуры (Великие Луки, улица Гагарина, 61).

Учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионе, вызванную распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обратившимся на личный прием необходимо использовать соответствующие средства индивидуальной защиты (маски, перчатки).

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