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Учёные объяснили любовь женщин к теплу

Фото: pixabay

Любовь к теплу у женщин и самок млекопитающих развилась в результате эволюции. К такому выводу пришли учёные из Израиля. Свои доводы они изложили в статье в журнале Global Ecology and Biogeography.

Когда мужчины в офисе чувствуют себя комфортно в футболке и под кондиционером, женщины начинают кутаться в пледы и свитера. Исследователи убеждены, что такая разница в восприятии температур внешней среды имеет эволюционное объяснение.

Ученые провели анализ других работ, посвящённых распространению разных видов животных в разных частях света, а также изучили данные об 11 тыс. летучих мышей и птиц за почти 40 лет. Выбор птиц и летучих мышей для исследования ученые объяснили тем, что эти животные летают и поэтому очень подвижны, и пространственное разделение между полами будет среди них особенно четко выражено.

Результаты исследования показали, что самцы чаще предпочитают более низкие температуры, чем самки. Причём эта разница в предпочтениях порой приводит к территориальному разделению животных в зависимости от пола, особенно в периоды между циклами размножения, когда самки и самцы не нужны друг другу.

Вероятнее всего, считают ученые, люди в этом плане не исключение. Тяга женщин к более высокой температуре обусловлена эволюционно и нужна, чтобы периодически разделять партнеров.

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