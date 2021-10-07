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Общество

40 тысяч срезов цветов и зелени не пропустили через границу в Псковской области

В фитосанитарном контрольном пункте «Бурачки» в Псковской области сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора в ходе проверки запретили ввоз 39 439 срезов цветов и зелени из-за границы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время проверки автомобиля, следовавшего из Словакии в Москву, было обнаружено отсутствие маркировок на большей части упаковок, которые должны содержать информацию о наименовании и стране производства.

Сотрудниками управления Россельхознадзора был запрещен ввоз растений на территорию России.

 

 

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