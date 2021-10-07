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Общество

620 микрочипов закупили псковские зоозащитники по проекту «Друзей терять не надо»

Псковская областная общественная организация «Зоозащита» завершила проект «Друзей терять не надо», который реализован благодаря поддержке администрации региона. Об этом сообщается в группе «Зоозащиты».

Одним из главных достижений проекта стало чипирование животных приюта «Лесопилка» и тех, кто был стерилизован на базе приюта. Были закуплены 620 микрочипов и адресники на ошейники.

Кроме того, зоозащитники провели на базе приюта множество встреч, экскурсий и волонтерских акций со школьниками и студентами Пскова, а также бесед с будущими владельцами домашних животных.

В «Зоозащите» поблагодарили всех волонтеров и участников проекта. При реализации социального проекта использованы средства областного бюджета, выделенные в виде субсидии администрацией Псковской области.

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