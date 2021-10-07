620 микрочипов закупили псковские зоозащитники по проекту «Друзей терять не надо»

15:01, 07 октября 2021, ПАИ

Псковская областная общественная организация «Зоозащита» завершила проект «Друзей терять не надо», который реализован благодаря поддержке администрации региона. Об этом сообщается в группе «Зоозащиты».

Одним из главных достижений проекта стало чипирование животных приюта «Лесопилка» и тех, кто был стерилизован на базе приюта. Были закуплены 620 микрочипов и адресники на ошейники.

Кроме того, зоозащитники провели на базе приюта множество встреч, экскурсий и волонтерских акций со школьниками и студентами Пскова, а также бесед с будущими владельцами домашних животных.

В «Зоозащите» поблагодарили всех волонтеров и участников проекта. При реализации социального проекта использованы средства областного бюджета, выделенные в виде субсидии администрацией Псковской области.