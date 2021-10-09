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Общество

Автоэксперты рассказали, как подготовить машину к зиме

При подготовке машины к зиме следует прежде всего провести её диагностику и заменить салонный фильтр, сообщает ura.ru.

Координатор сообщества «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов порекомендовал автовладельцам менять масло и салонный фильтр даже в том случае, если срок ещё не подошёл. Он отметил, что это особенно важно для машин с пробегом более 100 тыс. км.

При этом отдельный совет специалист дал водителям автомобилей на дизельном топливе.

Он пояснил, что если водитель ездит нечасто и расход дизеля небольшой, то к морозам может оказаться, что в баке будет летнее топливо, которое может загустеть.

Автоэксперт Вячеслав Субботин напомнил, что перед первым выездом в зимний сезон стоит потренироваться.

Он предложил следовать тактике финнов: садиться на карт и проезжать две-три сессии. По мнению специалиста, благодаря этому навыки экстремального вождения тут же восстанавливаются.

Кроме того, профессионалы настоятельно рекомендуют провести подробную диагностику автомобиля, в частности проверить состояние колодок, дисков, тормозной системы, жидкостей, а также работу печки и термостата.

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Автоэксперты рассказали, как подготовить машину к зиме

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