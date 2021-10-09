Эксперт рассказал, как правильно оформлять кредит на автомобиль

22:28, 09 октября 2021, ПАИ

Оформляя кредит на покупку автомобиля, в первую очередь нужно правильно рассчитать долговую нагрузку, рассказал РИА Новости директор департамента розничных рисков банка «Зенит» Александр Шорников.

Он отметил, что стоимость авто не должна превышать годовой семейный бюджет, при этом сумма платежа по кредитам не должна превышать 50 % суммы гарантированного ежемесячного дохода. В этом случае покупка не ударит по семейному бюджету.

Эксперт подчеркнул, что сейчас увеличилась цена на автомобили и ставка по кредиту: платёж по кредиту сейчас будет минимум на 20-30 % выше, чем при покупке год назад.

При этом, по словам Шорникова, ожидать улучшения доступности продукта в ближайшее время не стоит. Поэтому если есть потребность в покупке авто, то откладывать её нет смысла.