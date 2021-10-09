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Общество

Врач рассказал, почему вакцинированные пациенты могут оказаться в реанимации

Вакцинированные от коронавируса пациенты почти никогда не оказываются в реанимации, а по каждому конкретному случаю следует разбираться отдельно, заявил в беседе с «Вечерней Москвой» врач и телеведущий Александр Мясников.

Врач отметил, что если речь идет о пожилом человеке с серьезными болезнями, с онкологией, то в таком случае есть высокий риск, что пациент умрет от инфекции.

«Тяжелые» пациенты, по словам медика, всегда умирают от инфекции. Раньше это были пневмококк, грипп, а сегодня — COVID-19. При этом врач подчеркнул, что прививки остаются самым лучшим способ избежать болезни или облегчить ее течение.

Очень часто у непривитых людей пневмония осложняется присоединением другой болезни, например, бактериальной пневмонии.

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