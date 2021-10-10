Глава Пскова поздравила работников сельского хозяйства с профессиональным праздником

16:43, 10 октября 2021, ПАИ

Глава Пскова Елена Полонская поздравила работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

Елена Полонская отметила, что самоотверженный труд работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности требует особой самоотдачи, ответственности и заслуживает самого глубокого уважения. «В нашем городе всегда знали цену хлеба, умели и любили работать на земле, и поэтому труд работников сельского хозяйства был приоритетным, почётным, уважаемым», – заметила она.

«Ваш труд – основа экономики города, залог развития и процветания сёл и деревень. Желаю вам крепкого здоровья, высоких урожаев, безотказной техники, благосклонной погоды и благоприятных условий, хороших перемен в жизни и уверенности в завтрашнем дне! Пусть ваш труд окупится новыми достижениями и признанием псковичей», – заключила глава Пскова.