Роскосмос приостановит испытания двигателей до конца месяца, чтобы передать кислород в больницы
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале сообщил, что испытания двигателей на воронежском КБ «Химавтоматики» приостановят до конца месяца, чтобы сэкономить кислород для лечения больных.
Он сообщил, что такое решение было принято из-за роста потребности в медицинском кислороде для лечения больных.
По словам Рогозина, одно это предприятие передает медицинским учреждениям ежесуточно до 33 тонн кислорода.
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