Роскосмос приостановит испытания двигателей до конца месяца, чтобы передать кислород в больницы

19:13, 10 октября 2021, ПАИ

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале сообщил, что испытания двигателей на воронежском КБ «Химавтоматики» приостановят до конца месяца, чтобы сэкономить кислород для лечения больных.

Он сообщил, что такое решение было принято из-за роста потребности в медицинском кислороде для лечения больных.

По словам Рогозина, одно это предприятие передает медицинским учреждениям ежесуточно до 33 тонн кислорода.