ВОЗ: Человечество скоро пройдет 60% пути в борьбе с COVID-19
Человечество скоро пройдет 60% пути в борьбе с COVID-19, однако впереди еще могут встретиться неожиданные преграды, поэтому прогнозировать сроки завершения пандемии преждевременно. Об этом заявила в интервью швейцарской газете SonntagsBlick главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан.
Она отметила, что вскоре мир сможет преодолеть 60% маршрута. Однако не исключено, что придется взбираться еще на одну «неожиданную гору». Она пояснила, что впереди много неизвестного, в том числе появление новых вариантов коронавируса SARS-CoV-2.
Главный научный сотрудник обратила в этой связи внимание на значительный разрыв в охвате населения вакцинацией от COVID-19 в разных странах и регионах мира. В частности, в некоторых государствах прививки сделали 70-80% населения, а в Африке уровень вакцинации не дотягивает до 4%.
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