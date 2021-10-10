Врач предупредил: переохлаждение ведет к быстрому заболеванию

20:34, 10 октября 2021, ПАИ

Вышедший из тепла человек может заболеть даже при самом кратковременном соприкосновении с холодом, сообщили РИА Новости со ссылкой на главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Специалист сообщил, что влага на теле быстро остывает и человек быстро замерзает – это представляет опасность для здоровья человека. Разница температуры окружающего воздуха и температуры разгоряченного тела велика и организм, если он не закален, не способен быстро адаптироваться к такому перепаду и переохлаждается, заметил Тяжельников.

Переохлаждение ведет к резкому падению иммунитета, что приводит к болезни.

Эксперт советует тщательно высушиваться, покидая тренажерный зал или баню.

Он уточнил, что одеваться стоит многослойно, чтобы в жарком помещении можно было с себя что-то снять и не вспотеть.

Специалист заключил, что заболеть можно даже при самом кратковременном соприкосновении с холодом.