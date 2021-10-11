Гатчинский тиктокер: мне хотелось немного внимания

18:04, 11 октября 2021, ПАИ

«Мне хотелось немного внимания, приятно, когда тебя узнают люди с улицы», – прокомментировал 22-летний молодой человек корреспонденту «Псковской правды», который уверен, что на такие рискованные поступки «способны лишь избранные».

Житель Гатчины отметил, что место для съемок и прыжка было выбрано спонтанно и уточнил, что рассчитывал глубину реки Великой в месте прыжка и также оценивал высоту моста.

«Я был уверен во всём. Главное – никогда не сдаваться», – подчеркнул он и добавил, что руководствовался только «спортивным интересом».

Молодой человек рассказал, что это был его первый экстремальный шаг и дальнейшие видеосъемки будут зависеть от реакции правоохранительных органов на прыжок и заверил, что не готов на какие-то поступки, при которых могут пострадать люди.

10 октября 22-летний житель Гдова, снимая тикток, прыгнул с моста Александра Невского. Из воды его доставали спасатели. Правоохранительные органы проводят проверку и блогеру грозит административное наказание.