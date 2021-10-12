Продукты пытался украсть подросток из магазина в Великих Луках

10:39, 12 октября 2021, ПАИ

В Великих Луках сотрудники Росгвардии задержали молодого человека, подозреваемого в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

11 октября в 17:11 экипаж вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в магазине на Октябрьском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, сотрудники Росгвардии задержали несовершеннолетнего местного жителя, который пронес через кассовый узел продукты питания, при этом не заплатив за них.

По данному факту идет проверка, пояснили в ведомстве.