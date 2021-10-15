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Общество

Свыше 60 иностранцев пытались незаконно пересечь границу с Латвией и Эстонией в этом году

В основном через границу бегут жители стран Африки и Азии. Фото Великолукская правда. Новости.

Свыше 60 иностранцев из стран Африки и Азии были задержаны при попытке незаконно пересечь границу с Латвией и Эстонией в этом году. Об этом ПАИ рассказал корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».

В региональном Погрануправлении рассказали, что речь идет о мигрантах, которые трудились разнорабочими в Москве и других городах России, но зарплата их не устраивала, и они в поисках лучшей доли хотели попасть в страны Евросоюза. Причем незаконным путем – и они это прекрасно понимали. Ведь им могло грозить до 6 лет тюрьмы.

Способы мигрантам хорошо известны: они либо прибегали к помощи соотечественников из стран Европы, либо обращались к преступному бизнесу, который за деньги помогал мигрантам нарушить закон – подготовится к пересечению границы.

Однако органы безопасности активно работают по выявлению каналов незаконной миграции. А наши пограничники сотрудничают в этом направлении с коллегами из Эстонии и Латвии. Поэтому потоки незаконной миграции удается сократить.

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