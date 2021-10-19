Почти 4 млрд направят на поддержку ветеранов-блокадников

15:16, 19 октября 2021, ПАИ

Более 3,9 млрд рублей выделит правительство на поддержку ветеранов, награждённых медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Такое распоряжение по указу президента подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Деньги пойдут на финансирование единовременной выплаты в размере 50 тыс. рублей. Она предназначена как для блокадников, живущих в России, так и для тех, кто проживает в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье, Латвии, Литве и Эстонии.

На заседании правительства 14 октября Михаил Мишустин сообщил, всего такую поддержку получат более 75 тысяч человек. Принятое решение приурочено к 80-летию открытия Дороги жизни, по которой шло снабжение и вывозились люди из блокадного Ленинграда. Премьер обратил внимание, что ветераны должны получить выплаты до конца ноября.