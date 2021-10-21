Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Елена Семенова прокомментировала ситуацию вокруг гостевого дома на улице Воеводы Шуйского

Директор ООО «Северная Орхидея» Елена Семёнова прокомментировала ПАИ ситуацию, возникшую вокруг земельного участка на улице Воеводы Шуйского, дом 17 в Покровском углу, где расположен гостевой дом. 

Она отметила, что в отношении использования земельных участков при Гостевом доме у Покровки проводились проверки КУМИ, Росреесстра и прокуратуры Псковской области.

«Хотим сообщить, что каких-либо штрафов наша компания не получала, имущественный комплекс «Гостевой дом у Покровки» был реконструирован, восстановлен, и с 2003 года находится в границах, сохранившихся до настоящего времени. С 2003 года к «Гостевому дому у Покровки» не имелось претензий по поводу использования земельного участка. Наша компания является добросовестным приобретателем и использует «Гостевой дом у Покровки» по его историческому назначению.  Надеемся, что все юридические вопросы будут урегулированы в правовом поле между нашей компанией и Росреестром путем привлечения к разрешению данных вопросов компетентных специалистов», - отметила Елена Семенова.

Также директор гостевого дома поблагодарила всех неравнодушных к проблеме сохранности исторической зоны Покровского угла, выразив надежду на то, что комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области не допустит «изменения охранной зоны Кремля, в границах которой находится Покровский угол, и строительства новых объектов в данной зоне, не допустят изменения ансамбля Покровского угла, и его облик останется исторически целостным, ценным и неизменным».

Напомним, ранее сообщалось, что кафе на улице Воеводы Шуйского, 17 незаконно заняло часть земельного участка. Ситуацию прокомментировал председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик, также об этом на пресс-конференции в ПАИ говорил митрополит Псковский и Порховский Тихон.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Занимаетесь ли вы благотворительностью?

Проголосовать >>>

21 октября 2021

Сильный ветер и до +10 градусов прогнозируют в Псковской области 22 октября
21 октября 2021

Жизнь или вечный COVID. Почему псковичи прививаются
21 октября 2021

«Псковжилстрой» предлагает коммерческие помещения на улице Завеличенской
21 октября 2021

Туристы без прививок могут посещать только парки в Пушкинском заповеднике
21 октября 2021

Жителей Псковской области предупредили об усилении ветра
21 октября 2021

Водители большегрузов почти сутки стоят в очереди на границе в Печорском районе
21 октября 2021

Суд арестовал обвиняемую в убийстве 9-летней девочки в Вологде

21 октября 2021

Москвичка умерла, намеренно заразив себя и родных COVID-19


© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...