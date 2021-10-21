Елена Семенова прокомментировала ситуацию вокруг гостевого дома на улице Воеводы Шуйского

11:43, 21 октября 2021, ПАИ

Директор ООО «Северная Орхидея» Елена Семёнова прокомментировала ПАИ ситуацию, возникшую вокруг земельного участка на улице Воеводы Шуйского, дом 17 в Покровском углу, где расположен гостевой дом.

Она отметила, что в отношении использования земельных участков при Гостевом доме у Покровки проводились проверки КУМИ, Росреесстра и прокуратуры Псковской области.

«Хотим сообщить, что каких-либо штрафов наша компания не получала, имущественный комплекс «Гостевой дом у Покровки» был реконструирован, восстановлен, и с 2003 года находится в границах, сохранившихся до настоящего времени. С 2003 года к «Гостевому дому у Покровки» не имелось претензий по поводу использования земельного участка. Наша компания является добросовестным приобретателем и использует «Гостевой дом у Покровки» по его историческому назначению. Надеемся, что все юридические вопросы будут урегулированы в правовом поле между нашей компанией и Росреестром путем привлечения к разрешению данных вопросов компетентных специалистов», - отметила Елена Семенова.

Также директор гостевого дома поблагодарила всех неравнодушных к проблеме сохранности исторической зоны Покровского угла, выразив надежду на то, что комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области не допустит «изменения охранной зоны Кремля, в границах которой находится Покровский угол, и строительства новых объектов в данной зоне, не допустят изменения ансамбля Покровского угла, и его облик останется исторически целостным, ценным и неизменным».

Напомним, ранее сообщалось, что кафе на улице Воеводы Шуйского, 17 незаконно заняло часть земельного участка. Ситуацию прокомментировал председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик, также об этом на пресс-конференции в ПАИ говорил митрополит Псковский и Порховский Тихон.