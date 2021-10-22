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Общество

Каждый второй пскович готов работать в нерабочие оплачиваемые дни

Несмотря на гарантии выплаты зарплаты в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, 48% псковичей предпочитают выйти на работу, сообщается в пресс-службе сервиса SuperJob.

При этом женщины чаще мужчин готовы трудиться в течение нерабочей недели (52% и 49% соответственно).

Псковичи уверены, что объем работы в этот период не уменьшится и её все равно придется доделать, но уже в сжатые сроки. Некоторые жители города отметили, что более половины дохода составляют их премиальные.

Отдых предпочтут 34% опрошенных, которые отметили, что воспримут длинные выходные как долгожданный отпуск.

Тех, кто скорее хотел бы отдыхать, больше всего среди населения до 34 лет (44%) с заработной платой до 49 тысяч рублей (37%). Работать в эти дни чаще предпочли бы псковичи от 35 до 44 лет (54%) с заработной платой от 80 тысяч рублей в месяц (59%).

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября. Губернатор Псковской области Михаил рассказал жителям региона о грядущих ограничениях.

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