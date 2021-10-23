Пенсионный фонд рассказал, как будут выплачиваться пенсии в нерабочие дни

18:25, 23 октября 2021, ПАИ

Пенсионный фонд России сообщил, как будут выплачиваться пенсии в праздничные дни 4 и 5 ноября, а также в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщила «Российская газета».

В ведомстве отметили, что 4 и 5 ноября – нерабочие дни для сотрудников ПФР, «Почты России» и финансовых организаций, поэтому пенсии, получение которых приходится на эти дни, заранее начислят на счет, переведут на карту или доставят почтальоны.

с 30 октября по 7 ноября сотрудники Пенсионного фонда продолжат работу.

В финансовые и доставочные организации в период нерабочих дней перечисление выплат продолжится, однако изменения в графике работы могут затронуть клиентские службы ПФР. В ведомстве советуют уточнить их режим работы перед визитом в филиал.