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Общество

До +11 градусов прогреется воздух в Псковской области 27 октября

27 октября в Псковской области ожидается облачная погода, пройдет небольшой дождь, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура по области: ночью +1...+6 градусов, днем +6... +11 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.

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