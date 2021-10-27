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Юные великолукские музыканты участвовали в телешоу «Вундеркинды»

Великолучане дали жару на шоу телеканала «Пятница». Фото скрин видео

Сыграть на ложках абсолютно любую мелодию и покорить сердце Ларисы Долиной. Великолучанин Ярослав Симонов, а также его товарищи по ансамблю гармонисты Михаил и Иван Размысловичи, прекрасно справились с поставленными задачами. Для этого нужно было исполнить композицию «Барыня-сударыня» в новом шоу телеканала «Пятница».Об этом сегодня пишет газета «Великолукская правда. Новости».

По концепции программы «Вундеркинды» в каждый выпуск приглашаются разные звезды российской эстрады, блогеры и актеры. Они должны угадать, каким талантом обладает тот или иной ребенок. Великолучанам посчастливилось принять участие в первой программе, которая уже вышла в эфир, и познакомиться с народной артисткой РФ Ларисой Долиной, а также известным тиктокером Артуром Бабичем. Кстати, они угадали, каким талантом обладает юный ложкарь Ярослав.

Так как же вообще попали на шоу юные великолукские музыканты? Рассказывает руководитель ансамбля, преподаватель детской музыкальной школы №1 имени М.П. Мусоргского Елена Баженова.

«В программу «Вундеркинды» мы попали случайно. Хотя, как известно, случайностей не бывает. Изначально мы посылали заявку на другой конкурс, с которого нас, скажем так, перехватили. Организаторы шоу заметили Ярослава Симонова и сказали: он нам нужен. Так как мы легкие на подъем, то сразу же согласились. Во время репетиций были совершенно разные задания – сыграть на ложках песню Басты, других современных исполнителей и даже «Времена года» Вивальди. Мы, конечно, были удивлены, но не отступили, постарались и все получилось. В итоге нас одобрили», – сообщила педагог.

На вопрос о том, страшно ли было выступать на федеральном канале перед звездами, Ярослав Симонов лишь скромно пожал плечами: «Во время концерта я чувствовал уверенность в себе. Вообще я два года занимаюсь музыкой, и на ложках тоже играю с удовольствием, так как люблю ритм. Готов еще раз принять участие в каком-нибудь шоу и исполнить современную песню».

У великолукских гармонистов впереди множество интересных творческих задумок. Ребята вместе со своим руководителем планируют уже в следующем году провести в Великих Луках сольный концерт, но все будет зависеть от эпидобстановки.

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