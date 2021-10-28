Проезд на общественном транспорте для многодетных в России предлагают сделать бесплатным
Проезд на всех видах общественного транспорта для многодетных предлагают сделать бесплатным. С данной инициативой выступила Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец, сообщает телеканала RT.
В Мосгородуме поддержали в первом чтении проект, предоставляющий право не оплачивать проезд всем обоим родителям в многодетной семье и их несовершеннолетними детям, независимо от факта их обучения в образовательном учреждении.
Данную меру поддержки Волынец предложила распространить по всей стране. При этом речь идет не только об общественном транспорте, курсирующем по городу, но и автобусах и электричках пригородных и внутрирайонных линий.
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