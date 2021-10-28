Семь базовых станций сотовой связи заработают в Себежском районе к концу января – началу февраля

12:39, 28 октября 2021, ПАИ

Семь базовых станций сотовой связи заработают в Себежском районе к концу января – началу февраля. Об этом заявил исполняющий обязанности начальника управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Виталий Рахманов во время парламентского часа на 2-й сессии Псковского областного Собрания 28 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Депутат Виктор Иващенко поинтересовался, когда в Себежском районе установят базовые станции сотовой связи, и когда они заработают.

Виталий Рахманов пояснил, что сейчас идут земельные работы, выделяются участки для базовых станций. По его словам, на сегодняшний день три-четыре недели требуется на установку базовых станций. Он уточнил, что к концу года вышки уже будут стоять, а к концу января – началу феврале вышки заработают в промышленной эксплуатации.