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«Псковский цирк» стал лауреатом первой степени на Всероссийском фестивале

«Псковский цирк» стал лауреатом первой степени на Всероссийском фестивале. Он состоялся на манеже Пермского государственного цирка, жюри возглавил Эдгар Запашный. Об этом сообщает ГТРК-Псков. Принимали участие детские любительские цирковые коллективы из разных городов России. Псковская цирковая студия представила номер антипод «Ярмарка» и стала лауреатом конкурса.

Добавим, «Псковский цирк» образован в 1967 году. Это единственный в городе подобный коллектив. Его номера отличает красочность, многожанровость и массовость постановок. Ежегодно цирковая студия участвует в Международных и Всероссийских фестивалях.

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