«Псковский цирк» стал лауреатом первой степени на Всероссийском фестивале

23:17, 28 октября 2021, ПАИ

«Псковский цирк» стал лауреатом первой степени на Всероссийском фестивале. Он состоялся на манеже Пермского государственного цирка, жюри возглавил Эдгар Запашный. Об этом сообщает ГТРК-Псков. Принимали участие детские любительские цирковые коллективы из разных городов России. Псковская цирковая студия представила номер антипод «Ярмарка» и стала лауреатом конкурса.

Добавим, «Псковский цирк» образован в 1967 году. Это единственный в городе подобный коллектив. Его номера отличает красочность, многожанровость и массовость постановок. Ежегодно цирковая студия участвует в Международных и Всероссийских фестивалях.