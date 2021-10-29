Псковские депутаты назначат главу администрации города на следующей сессии
Псковская городская Дума перенесла вопрос о рассмотрении материалов работы конкурсной комиссии по итогам проведения конкурса на замещение должности главы администрации города Пскова и вопрос о назначении на должность сити-менеджера на следующую сессию, которая пройдет в очном формате. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 58-й сессии, которая проходит 29 октября.
Глава Пскова пояснила, что это нужно для проведения тайного голосования, для участия котором необходимо присутствие депутатов в очном формате.
Также на следующую сессию перенесены вопросы о согласовании кандидатуры Жанны Ивановой для назначения на должность директора муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Псковская гимназия с изучением основ православной культуры №28» и Олега Сладковского на должность директора муниципального казенного учреждения «Снежинка».
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