Псковские депутаты назначат главу администрации города на следующей сессии

10:16, 29 октября 2021, ПАИ

Псковская городская Дума перенесла вопрос о рассмотрении материалов работы конкурсной комиссии по итогам проведения конкурса на замещение должности главы администрации города Пскова и вопрос о назначении на должность сити-менеджера на следующую сессию, которая пройдет в очном формате. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 58-й сессии, которая проходит 29 октября.

Глава Пскова пояснила, что это нужно для проведения тайного голосования, для участия котором необходимо присутствие депутатов в очном формате.

Также на следующую сессию перенесены вопросы о согласовании кандидатуры Жанны Ивановой для назначения на должность директора муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Псковская гимназия с изучением основ православной культуры №28» и Олега Сладковского на должность директора муниципального казенного учреждения «Снежинка».