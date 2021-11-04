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Общество

День народного единства отмечается 4 ноября

День народного единства отмечается ежегодно 4 ноября. Как сообщает calend.ru, этот государственный праздник установлен в честь освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году и приурочен к дню Казанской иконы Божией Матери.

Новый праздник был введён в 2004 году, в связи с чем выходной день с 7 ноября (День согласия и примирения) перенесли на 4 ноября. 7 ноября празднуют День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвёртой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции 1941 года.

4 ноября 1612 года воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город. Тем самым они освободили Москву от польских интервентов и продемонстрировали героизм и сплочённость всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе.

В 1649 году указом царя Алексея Михайловича день Казанской иконы Божией Матери был объявлен государственным праздником в России.

В этот день в Псковской области пройдёт ряд мероприятий, приуроченных к празднованию Дня народного единства. Учитывая эпидемиологическую обстановку в регионе, все они будут организованы в дистанционном формате.

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