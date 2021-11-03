Россиянам рассказали, как не купить поддельную мебель
Президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России Александр Шестаков рассказал о том, как отличить качественную мебель от подделки, сообщает «РИА Новости».
В первую очередь при покупке мебели стоит обратить внимание на её запах и изучить данные сертификатов производителя. Также эксперт рекомендовал внимательно проверить кромкование изделия – наличие стыков и рубцов говорит о том, что перед вами подделка.
Также внимание следует обратить на упругость и качество швов мягкой мебели. Эксперт добавил, что качественная мягкая мебель набивается упругим материалом, способным удерживать правильные очертания при нагрузке.
«Помимо визуального и тактильного осмотра, обратите внимание на выходные данные в сертификатах мебельной продукции. В документах должны быть адрес производителя, функциональное назначение, стандарт изготовления и характеристика материалов. Если известный бренд произведен в другой стране, то указываются два адреса. Отсутствие или несоответствие с данными на официальном сайте говорит о подделке», – уточнил Шестаков.
Эксперт также напомнил, что покупатели имеют право обратиться в магазин за возвратом денег, если товар оказался некачественным.
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