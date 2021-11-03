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Общество

Ремонтные работы начались на улице Александра Невского в Пскове

В Пскове на участке улицы Александра Невского между улицами Ветряной и Олега Кошевого идёт ремонт. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе городской администрации, подрядная организация уже отфрезеровала старое покрытие. В ближайшее время выполнит устройство основания из щебня и выравнивающего слоя из асфальтобетона. Верхний слой асфальта планируется уложить уже в эти выходные.

Затем отремонтируют тротуар, укрепят обочины, установят дорожные знаки, искусственную дорожную неровность и нанесут дорожную разметку термопластиком.

Протяженность участка составляет более 600 метров. Изначально планировалось, что ремонт будет сделан в следующем году и завершится до 28 июля 2022 года. Управление городского хозяйства администрации Пскова совместно с подрядной организацией ООО «ДРС60» проработали возможность провести основные работы в этом году.

Ремонт идёт по муниципальной программе «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова».

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