Чтецы Псковской области записали поздравление с Днём народного единства

10:59, 04 ноября 2021, ПАИ

В преддверии Дня народного единства сотрудники Управления общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области и АНО «Центр молодёжи и общественных инициатив» запустили онлайн-акцию, в которой приняли участие более 150 чтецов.

«Россия — не только широкие просторы для мечты и для жизни, но и одна огромная дружная семья, живущая от Калининграда до Камчатки. Чтецы со всей Псковской области поздравили нашу большую семью с Днём народного единства», — рассказали Псковскому агентству информации организаторы акции.

Для этого было достаточно опубликовать на свой странице в социальных сетях видео прочтения стихотворение Владимира Орлова «Я узнал, что у меня есть огромная семья...» с хештегами #Мыедины #Россияобъединяет #Семья60 #Регион60.

Автор итогового видео — ведущий специалист по работе с молодёжью Дмитрий Куракин.