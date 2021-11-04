В День народного единства жители Псковской области участвуют в онлайн-мероприятиях

12:09, 04 ноября 2021, ПАИ

4 ноября в Псковской области проходит ряд мероприятий, приуроченных к празднованию Дня народного единства. Учитывая эпидемиологическую обстановку в регионе, все они организованы в дистанционном формате, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области.

Самым масштабным тематическим событием стала традиционная международная просветительская акция «Большой этнографический диктант», которая стартовала 3 ноября на площадке www.miretno.ru. Она продлится до 7 ноября, присоединиться может любой желающий. Диктант позволяет оценить уровень этнографической грамотности населения, а также способствует дальнейшему укреплению общероссийской гражданской идентичности.

Кроме того, 4 ноября областной центр народного творчества продемонстрирует видеоверсию праздничной концертной программы «Многоголосье родной земли» с участием победителей областного фестиваля-конкурса исполнителей народной песни «Песня русская». Солисты, вокальные ансамбли региона представят русскую народную песню. Видео будет доступно в группе в соцсети «ВКонтакте» центра народного творчества и на всех других интернет-ресурсах организации.

Театрально-концертная дирекция к празднику подготовила для просмотра несколько фильмов. Это «Музейные маршруты Псковской области», повествующий о визитных карточках региона, и «Знаменитые и великие люди Псковской области», рассказывающий о людях, творивших на Псковской земле. Кроме того, в официальной группе ТДК будет представлена полная версия уникального для Псковской области лазерного шоу в честь 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. Напомним, анимационный ролик о жизни великого воина и правителя Руси вызвал большой интерес у жителей и гостей региона, за время демонстрации на территории Псковского кремля его посмотрело более девяти тысяч человек.

Также псковичи принимают участие в видеоакции «Я узнал, что у меня есть огромная семья» — на страницах в социальных сетях опубликованы видео исполнения одноимённого стихотворения Владимира Орлова, такие посты можно найти по хештегами #Мыедины, #Россияобъединяет, #Семья60, #Регион60. По итогам акции создан единый видеоролик.

Продолжается флешмоб «Объекты культуры», в рамках которого в социальных сетях жители области выкладывают фото с объектами культуры региона, дополняя их хештегами акции #4ноября, #Деньнародногоединства и #4ноябряПсков.

С 1 до 5 ноября в группах vk.com/pskov_mol, vk.com/pskovrsm и vk.com/rdsh_pskov проходит квиз-игра, участников которой проверяют на знание истории празднования Дня народного единства.

Отдельный блок тематических мероприятий представлен в социальных сетях образовательных учреждений Псковской области.

Также на страницах псковичей появляются посты о некоммерческих организациях, которые объединяют людей вокруг своей деятельности.

Напомним, День народного единства отмечается в России с 2005 года. Праздник учреждён в память о событиях 1612 года, когда ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских захватчиков.