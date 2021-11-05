Названы необходимые продукты для сохранения зрения

17:57, 05 ноября 2021, ПАИ

О необходимых продуктах для сохранения зрения рассказала нутрициолог Анна Павлычева, передаёт РИА Новости.

Витамин А, участвующий в синтезе основных зрительных пигментов, в том числе связанных с сумеречным зрением, в форме ретинола содержится в яйцах, говяжьей печени и красной икре.

«А вот его предшественник, бета-каротин, — в тыкве, моркови, батате, перце, абрикосах, — сообщила специалист. — Огромную поддержку зрению оказывают антиоксиданты и биофлавоноиды (витамин С, витамин Е, лютеин, астаксантин). Больше всего их содержится в ярких овощах, фруктах и особенно ягодах (зимой можно перейти на замороженные ягоды, в них сохранена вся польза)».

Нутрициолог также порекомендовала получать витамин Е из орехов, семечек и сливочного масла, лютеин искать в шпинате, петрушке и яйцах. Пополнить запас омега-3 для сетчатки глаза можно с помощью жирных сортов рыбы – лосося, сельди, скумбрии, а также морепродуктов.