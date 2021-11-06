Семь административных протоколов составили на любителей кальянов в Пскове
5 ноября в Пскове прошла очередная проверка соблюдения ограничительных норм в период борьбы с новой коронавирусной инфекцией, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».
Участники рейда выявили незаконно работающую кальянную на Рижском проспекте, 70а.
На посетителей и владельца кальянной составили семь административных протоколов. Были изъяты кальяны. Материалы будут переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.
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