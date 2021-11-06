Эксперт советует покупать новогодние подарки уже в ноябре

19:40, 06 ноября 2021, ПАИ

Руководитель направления «финансы и экономика» института современного развития, экономист Никита Масленников заявил, что россиянам следует позаботиться о подарках к Новому году уже в ноябре, пишет Ura.ru.

Эксперт отметил, что в декабре может произойти резкий скачок цен, поэтому непродовольственные дорогостоящие товары следует покупать заранее, в частности бытовую и компьютерную технику, гаджеты и т. п. В этом же месяце стоит приобрести одежду и обувь в преддверии зимнего сезона.

Также специалист добавил, что покупать подарки заранее никогда не лишне, поскольку перед праздниками всегда не хватает времени.

Экономист пояснил, что непродовольственные товары стабильно дорожают из-за разрыва в транспортно-логистических цепочках и сказать, восстановятся ли они до конца года, точно нельзя.

В прошлом году в этот период цены на продукты и товары повседневного спроса выросли за год на 14 %. Учитывались самые популярные у потребителей наименования: мясо и рыба, сыр, молоко, варёная колбаса, яйца и другие. Из непродуктовых товаров — разные виды одежды, включая верхнюю, а также обувь, детские товары и так далее.