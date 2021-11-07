Анастасия Повторейко рассказала, с какого срока беременности можно делать вакцинацию

09:47, 07 ноября 2021, ПАИ

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко рассказала о том, что с 22-й недели беременности разрешается делать вакцинацию, об этом она сообщила в своём Instagram-аккаунте.

Кроме того, Повторейко рассказала, что в этой волне очень много беременных женщин с коронавирусной инфекцией находятся в Псковской областной инфекционной больнице.

«Риски высокие. Надо очень серьёзно подойти к вопросу вакцинации. С 22-й недели разрешена», — сообщает главврач.

