Анастасия Повторейко рассказала, с какого срока беременности можно делать вакцинацию
Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко рассказала о том, что с 22-й недели беременности разрешается делать вакцинацию, об этом она сообщила в своём Instagram-аккаунте.
Кроме того, Повторейко рассказала, что в этой волне очень много беременных женщин с коронавирусной инфекцией находятся в Псковской областной инфекционной больнице.
«Риски высокие. Надо очень серьёзно подойти к вопросу вакцинации. С 22-й недели разрешена», — сообщает главврач.
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