Пскович украл 13 пачек сливочного масла

12:55, 07 ноября 2021, ПАИ

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны задержали псковича, подозреваемого в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.



6 ноября находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на улице Льва Толстого – поступил сигнал «Тревога».

Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 26-летнего псковича, который похитил из торгового зала 13 пачек сливочного масла на сумму более 1500 рублей.

По факту кражи проводится проверка.