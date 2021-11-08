Международный турнир по мобильным играм стартовал в России

17:33, 08 ноября 2021, ПАИ

Крупнейший в мире киберспортивный турнир по мобильным играм Red Bull Mobile Esports Open стартовал в России. Как пишет газета «Известия», в рамках турнира сражаются игроки из более чем 30 стран.

Отмечается, что сезон Red Bull Mobile Esports Open возвращается в 2021 году с новыми дисциплинами. В четвертом сезоне в состав войдут PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile, портативная версия популярной MOBA League of Legends: Wild Rift и особый режим карточной игры Hearthstone – «Поля сражений».

Принять участие в соревновании может любой желающий – как новичок, так и прогеймер. От игроков требуется лишь наличие мобильного телефона с одной из представленных на турнире игр. Зарегистрироваться и узнать больше о турнире можно здесь.